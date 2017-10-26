Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ

Доклад, на который обратило внимание РБК, называется «За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения». По информации Soufan Group, в ИГ воюют 3417 россиян.
На второй строчке Саудовская Аравия — 3224 человека, на третьем месте Иордания — 3 тыс., затем идет Тунис — 2926 человек и Франция — 1910 граждан.
Также специалисты подсчитали, что в Россию вернулись 400 человек, воевавших за ИГ, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800 и во Францию — 271.
В марте спецслужбы Великобритании получили доступ к личным делам 22 тыс. иностранных наемников, воюющих на стороне «Исламского государства». Оказалось, что в рядах террористической организации воюют граждане более 50 стран. Свыше 70% из них родом из арабских стран, среди европейцев больше всего граждан Франции, Германии и Великобритании.