Дополнительную массовую иммунизацию против кори проведут в Хабаровске
На территории края заразная болезнь регистрируется впервые за несколько лет.
На территории края заразная болезнь регистрируется впервые за несколько лет.
Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.
В связи с регистрацией случаев заболевания корью в Хабаровске состоялось внеочередное заседание
В своем выступлении Татьяна Зайцева отметила, что корь на территории края регистрируется впервые за несколько лет. В то же время в последние годы увеличилось число детей, которым родители отказываются делать прививки от этого заболевания. Кроме того, также увеличилось количество взрослых, не привитых против кори.
При этом именно не привитые люди в период осложнения эпидемиологической ситуации по кори попадают в группу риска по этому заболеванию.
В связи с этим главным государственным санитарным врачом по Хабаровскому краю издано постановление от
В свою очередь министерство здравоохранения Хабаровского края готово в полной мере обеспечить медицинские организации города и края вакциной от кори, для чего дополнительно закупается противокоревая вакцина.
Завершить подчищающую вакцинацию против кори планируется в срок до 10 ноября 2017 года.
Напомним, 24 октября в Хабаровске среди населения было зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания корью и 8 случаев подозрения на корь. Заболевание завезено туристом, отдыхавшим на острове Бали. Второй заболевший — ребенок из семьи больного, не вакцинированный против кори. Остальные случаи заболевания корью регистрировались у людей, имевших контакты с заболевшими.