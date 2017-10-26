Дополнительную массовую иммунизацию против кори проведут в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.

В связи с регистрацией случаев заболевания корью в Хабаровске состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Хабаровского края. С основным докладом выступила руководитель Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева. Корь в крае регистрируется впервые за несколько лет, сообщили ИА AmurMedia в Управлении Роспотребнадзора.

В своем выступлении Татьяна Зайцева отметила, что корь на территории края регистрируется впервые за несколько лет. В то же время в последние годы увеличилось число детей, которым родители отказываются делать прививки от этого заболевания. Кроме того, также увеличилось количество взрослых, не привитых против кори.

При этом именно не привитые люди в период осложнения эпидемиологической ситуации по кори попадают в группу риска по этому заболеванию.

В связи с этим главным государственным санитарным врачом по Хабаровскому краю издано постановление от 23.10.2017 № 13 о проведении дополнительной массовой (подчищающей) иммунизации против кори подлежащих контингентов в рамках национального календаря профилактических прививок: детей в возрасте 1−18 лет, взрослых до 35 лет и взрослых 36−55 лет групп риска.

К группам риска относятся работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, социальные работники, студенты, мигранты, а также представители труднодоступных групп населения (религиозные общины, мигранты, беженцы, цыгане) и т. д.

В свою очередь министерство здравоохранения Хабаровского края готово в полной мере обеспечить медицинские организации города и края вакциной от кори, для чего дополнительно закупается противокоревая вакцина.

Завершить подчищающую вакцинацию против кори планируется в срок до 10 ноября 2017 года.