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06:40 (мск), источник: Newslab.ru

Турфирму обязали вернуть украденный агентом аванс у туристов

Планы красноярцев отдохнуть в декабре прошлого года в Таиланде сорвала менеджер турфирмы.

Туристы отсудили у турфирмы 363,3 тысяч рублей за сорванный их менеджером отдых. Об этом рассказала пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Жители Ленинского района Красноярска планировали в декабре 2016 года провести свой отпуск в Таиланде, для чего еще в августе обратились в ООО «Оранжевое море». Стоимость 20-дневного отдыха на острове Пхукет составила 202 тыс. рублей. Люди заплатили 135 тыс. рублей авансом, но сотрудница агентства отдых сорвала. Женщина не внесла их деньги в кассу и не забронировала тур.

Возместить ущерб за сорванный отдых в добровольном порядке директор турфирмы отказалась, пояснив, что в отношении сотрудницы возбудили уголовное дело. В марте 2017 года ее признали виновной в мошенничестве, наказав условным заключением на 4 года.

Гражданский иск о возмещении денег за сорванный отдых рассматривал Ленинский районный суд. Ответственность за причиненный туристам моральный и материальный вред судья возложил на турагентство, так как договор о предоставлении услуг красноярцы заключали с организацией. ООО «Оранжевое море» должно было выплатить туристам 135 тыс. рублей убытка, 97,2 тыс. рублей неустойки, 10 тыс. рублей компенсации морального вреда и еще 121,1 тыс. рублей штрафа — всего 363,3 тыс. рублей.

Представитель компании попросила отменить судебное решение, считая, что отвечать за обман турагентство не должно, но Красноярский краевой суд отклонил жалобу и оставил решение суда без изменений.

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