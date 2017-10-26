Под Новосибирском заблудилась компания подростков
Родители, которые отправились на помощь подросткам, так же потерялись.
Родители, которые отправились на помощь подросткам, так же потерялись.
Спасатели отыскали потерявшихся детей и взрослых в лесу под Новосибирском. Об этом сообщает
Ночью 24 октября недалеко от посёлка Советский подростки катались на автомобиле и заблудились. У выехавших к ним на помощь родителей машина увязла в грязи, и они попали в аналогичную ситуацию.
Спасатели определили место нахождения взрослых по свету от костра. Чтобы найти детей, специалисты двигались по лесостепной полосе с включенным сигнальным громкоговорящим устройством. Подростки услышали звук сирены и были найдены.