Под Новосибирском заблудилась компания подростков

Спасатели отыскали потерявшихся детей и взрослых в лесу под Новосибирском. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба по Новосибирской области в своей группе.

Ночью 24 октября недалеко от посёлка Советский подростки катались на автомобиле и заблудились. У выехавших к ним на помощь родителей машина увязла в грязи, и они попали в аналогичную ситуацию.