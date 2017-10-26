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07:27 (мск), источник: dostup1.ru

Сын бывшего вице-мэра Магнитогорска предстанет перед судом по делу отца

Отец обвиняемого и Савинков осуждены в апреле 2012 к 9 годам и 2 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно.

Сын бывшего заместитетеля главы Магнитогорска (Челябинская область) Виталия Сидоренко, семь лет скрывавшийся от правоохранительных органов, предстанет перед судом за пособничество во взяточничестве, передает корреспондент Агентства «Доступ».

По информации Генеральной прокуратуры, Сидоренко-младший обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, пунктом «в» части 5 статьи 290 (пособничество в получении взятки в крупном размере) и частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 33, пунктом «в» части 5 статьи 290 (пособничество в покушении на взятку в крупном размере) УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в 2007—2009 годах совместно с уже осужденным Алексеем Савинковым содействовал получению взятки отцом — заместителем главы Магнитогорска по имуществу и правовым вопросам Виталием Сидоренко. Взятка в размере около 5 млн рублей предназначалась за действия в пользу коммерческой организации по предоставлению земельного участка площадью 1121 кв. метров.

«С ноября 2008 по сентябрь 2009 Сидоренко-старший получил от руководителя коммерческой организации через сына и Савинкова 2,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, Сидоренко-младший совершил покушение на пособничество в получении отцом взятки в сумме 10 млн рублей в пользу предприятия по оформлению земельного участка с имеющимся на нем недостроенным зданием. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку Сидоренко-старший и Савинков были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.

Отец обвиняемого и Савинков осуждены в апреле 2012 к 9 годам и 2 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно.

Сидоренко-младший скрылся от органов следствия, был объявлен в международный розыск. В июле 2017 года он был депортирован из Малайзии на территорию России и заключен под стражу.

На момент задержания Сидоренко работал управляющим директором Alvit corporation co., ltd. (Королевство Таиланд).

Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

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