Сын бывшего вице-мэра Магнитогорска предстанет перед судом по делу отца
Отец обвиняемого и Савинков осуждены в апреле 2012 к 9 годам и 2 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно.
Отец обвиняемого и Савинков осуждены в апреле 2012 к 9 годам и 2 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно.
Сын бывшего заместитетеля главы Магнитогорска (Челябинская область) Виталия Сидоренко, семь лет скрывавшийся от правоохранительных органов, предстанет перед судом за пособничество во взяточничестве, передает корреспондент Агентства «Доступ».
По информации Генеральной прокуратуры,
По версии следствия, обвиняемый в 2007—2009 годах совместно с уже осужденным Алексеем Савинковым содействовал получению взятки отцом — заместителем главы Магнитогорска по имуществу и правовым вопросам Виталием Сидоренко. Взятка в размере около 5 млн рублей предназначалась за действия в пользу коммерческой организации по предоставлению земельного участка площадью 1121 кв. метров.
«С ноября 2008 по сентябрь 2009
Кроме того,
Отец обвиняемого и Савинков осуждены в апреле 2012 к 9 годам и 2 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно.
На момент задержания Сидоренко работал управляющим директором Alvit corporation co., ltd. (Королевство Таиланд).
Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу.