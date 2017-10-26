Новосибирец ограбил два офиса финансовых компаний за день, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Накануне утром неизвестный в медицинской маске с пистолетом попытался завладеть деньгами из кассы финансовой организации. Аналогичное преступление было совершено днем на Красном проспекте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчину объявили в розыск.

Приметы преступника: мужчина славянской внешности, на вид 25−30 лет, худощавого телосложения, был одет в куртку темного цвета, на рукаве — вставка зеленого цвета, шапку вязаную черного цвета, штаны зеленого цвета, кроссовки черные с белой подошвой.