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07:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец ограбил два офиса финансовых компаний за день

Мужчина с пистолетом пытался завладеть деньгами офисов компаний в центре Новосибирска и на улице Станиславского, рассказали в МВД.

Новосибирец ограбил два офиса финансовых компаний за день, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Накануне утром неизвестный в медицинской маске с пистолетом попытался завладеть деньгами из кассы финансовой организации. Аналогичное преступление было совершено днем на Красном проспекте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчину объявили в розыск.

Приметы преступника: мужчина славянской внешности, на вид 25−30 лет, худощавого телосложения, был одет в куртку темного цвета, на рукаве — вставка зеленого цвета, шапку вязаную черного цвета, штаны зеленого цвета, кроссовки черные с белой подошвой.

Всех, кому что-либо известно о лице, причастном к совершению преступлений, просим обратиться в отдел полиции № 7 «Ленинский»: 232−64−79, 232−17−18, либо в отдел полиции № 3 «Заельцовский»: 232−10−74, 232−10−02.

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