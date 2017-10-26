Новосибирец ограбил два офиса финансовых компаний за день
Мужчина с пистолетом пытался завладеть деньгами офисов компаний в центре Новосибирска и на улице Станиславского, рассказали в МВД.
Мужчина с пистолетом пытался завладеть деньгами офисов компаний в центре Новосибирска и на улице Станиславского, рассказали в МВД.
Новосибирец ограбил два офиса финансовых компаний за день, об этом сообщает
Накануне утром неизвестный в медицинской маске с пистолетом попытался завладеть деньгами из кассы финансовой организации. Аналогичное преступление было совершено днем на Красном проспекте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчину объявили в розыск.
Приметы преступника: мужчина славянской внешности, на вид 25−30 лет, худощавого телосложения, был одет в куртку темного цвета, на рукаве — вставка зеленого цвета, шапку вязаную черного цвета, штаны зеленого цвета, кроссовки черные с белой подошвой.
Всех, кому