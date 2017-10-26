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07:32 (мск), источник: Kazinform

Восьмерых риелторов судят в Караганде за мошенничество

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Мужчина и семь женщин предстали перед судом в Караганде по обвинению в совершении мошенничества в отношении порядка 180 жителей Караганды, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, Астаны и других городов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большинство обманутых — гости Караганды, приехавшие в областной центр в командировку. Меньшинство — местные жители, которые по семейным обстоятельствам были вынуждены искать жилье для аренды. Восемь подсудимых, по версии следователя Центрального отдела полиции УВД Караганды, брали с клиентов по 8 тысяч тенге, а взамен давали список номеров хозяев квартир, которые готовы сдать жилье. Они открыли три агентства — «Позитив», «Шыгыс» и «Квартирный вопрос».

«Зарина Балкен, которая сейчас сидит на скамье подсудимых, при мне разыграла в офисе ИП “Нокербеков” спектакль. Она позвонила по трем номерам и спросила — не сдали ли они квартиры. Потом положила трубку и сказала мне, что есть три свободные квартиры. Но сначала потребовала 8 тысяч тенге и попросила подписать договор о том, что я в случае неудачи не имею права требовать возврата денег. Я подписала бумагу. Весь день я звонила по трем номерам, но они были отключены. Я с больным ребенком 4 часа ходила по городу, дожидаясь, когда собственники квартир включат телефоны. Прошло полгода. Эти номера по сей день отключены. Я в тот же вечер позвонила Зарине Балкен и потребовала возврата денег. Она передала трубку директору Марату Нокербекову, который сегодня тоже сидит на скамье подсудимых. Он заявил, что я оскорбила его и Зарину, назвав их контору лохотроном. И поэтому он якобы прекращает со мной договорные отношения. Перед тем, как бросить трубку, сказал: жалуйтесь, куда хотите», — рассказаала потерпевшая Баян.

Около 180 граждан в течение полугода обратились в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности представителей трех агентств недвижимости — «Позитив», «Шыгыс» и «Квартирный вопрос».

По версии следствия, подсудимые рассчитывали на то, что сумма материального ущерба незначительная — 8 тысяч тенге, и правоохранительные органы не станут возбуждать уголовное дело. Тем более, непорядочные риелторы обезопасили себя договором, где написано, что услугодатель не несет ответственности за то, каким будет исход поисков жилья. Но видя такой поток обманутых граждан, а также обнаружив, что всем клиентам риелторы давали одни и те же номера, которые были отключены, полиция задержала подозреваемых.

Марата Нокербекова доставляют в суд из следственного изолятора. Ему вменяют часть 3 статьи 190 УК «мошенничество группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно с использованием служебного положения». Речь идет о том, что все три агентства недвижимости были зарегистрированы на ИП «Нокербеков», и он выступал их учредителем. Семеро женщин подозреваются по части 2 статьи 190 УК «мошенничество группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно». Женщины находятся на свободе. В отношении них применена мера пресечения «залог».

Кто-то из потерпевших был обманут дважды — сначала обратившись в первое агентство недвижимости по проспекту Нуркена Абдирова, 16, затем во второе — по проспекту Бужар-жырау, 79. Потерпевшие не знали, что учредитель всех трех агентств — одно и то же лицо.

Судебные слушания начались под председательством судьи Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Манат Жумакаевой.

Напомним, директор трех агентств недвижимости «Позитив», «Шыгыс» и «Квартирный вопрос» был задержан в августе 2017 года по подозрению в мошенничестве с арендным жильем. Вину в мошенничестве со списками телефонных номеров он не признает, заявляя, что номера получал из открытых источников — специализированных сайтов о недвижимости и объявлений в газетах. Кроме того, каждый клиент подписывал договор, где прописано, что услугодатель не несет ответственности за то, каким будет исход поисков жилья.

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