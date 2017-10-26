Задержан водитель, сбивший 15-летнего мальчика в Бродокалмаке
Всю вину на себя взяла супруга, однако полицейские смогли доказать, что автомобилем управлял мужчина.
Всю вину на себя взяла супруга, однако полицейские смогли доказать, что автомобилем управлял мужчина.
В Красноармейском районе (Челябинская область) задержан водитель, 21 октября сбивший 15-летнего мальчика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним,
«Сотрудники полиции установили владельца автомобиля — местного жителя 1967 года рождения. Его супруга дала признательные показания. По ее словам, управляя машиной, она сбила пешехода и скрылась», — сообщили в
В дальнейшем было установлено, что женщина дала ложные показания — транспортным средством в момент ДТП управлял ее супруг.
В порядке статьи 91