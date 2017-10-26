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07:49 (мск), источник: dostup1.ru

Задержан водитель, сбивший 15-летнего мальчика в Бродокалмаке

Всю вину на себя взяла супруга, однако полицейские смогли доказать, что автомобилем управлял мужчина.

В Красноармейском районе (Челябинская область) задержан водитель, 21 октября сбивший 15-летнего мальчика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Бродокалмак: неустановленный автомобиль совершил наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места аварии скрылся. Ребенок с травмами различной степени тяжести был доставлен в детскую больницу Челябинска.

«Сотрудники полиции установили владельца автомобиля — местного жителя 1967 года рождения. Его супруга дала признательные показания. По ее словам, управляя машиной, она сбила пешехода и скрылась», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В дальнейшем было установлено, что женщина дала ложные показания — транспортным средством в момент ДТП управлял ее супруг.

В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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