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07:50 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми автобус на полном ходу влетел в фонарный столб

В результате аварии пострадали две женщины, с различными травмами их доставили в больницу.

Источник: Вести - Пермь

Серьезная авария с участием общественного транспорта произошла накануне днем в центре Перми на улице Революции. Все случилось на дороге по направлению от бульвара Гагарина к ул. Островского.

Автобус маршрута № 4 влетел в фонарный столб. Удар оказался такой силы, что искорежило переднюю часть машины, разбилось лобовое стекло. Внутри было много пассажиров.

В результате пострадали две женщины, с различными травмами их доставили в больницу. Люди говорят, что водитель потянулся за чем-то на пол, отвлекся и в итоге не справился с управлением.

Алексей Винокуров, начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД управления МВД России по г. Перми, рассказал: «Автобус после ДТП в части, которую удалось проверить, техническое состояние соответствует всем требованиям. Путевой лист имеется, водитель перед выездом на линию прошел медицинский осмотр и контроль технического состояния транспортного средства. Водитель находился в трезвом состоянии, причиной ДТП явилось то, что он не справился с управлением, в связи с этим допустил наезд на препятствие».

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