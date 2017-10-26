Омич гулял с собакой друга, а потом продал её

По версии следствия, мужчина взял собаку подруги на прогулку, сфотографировал её и выставил снимки в интернет, чтобы продать животное. Спустя время, появился покупатель. Омич вновь пришел к своей знакомой чтобы предложить свою помощь по выгулу Хаски. Хозяйка согласилась и отпустила своего любимца со злоумышленником, который продал щенка за 5 000 рублей.