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07:51 (мск), источник: Om1.ru

Омич гулял с собакой друга, а потом продал её

Щенка Хаски продали за 5 000 рублей.

В Кировский районный суд города Омска направлено уголовное дело в отношение 32-летнего местного жителя. Омич обвиняется в «мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, мужчина взял собаку подруги на прогулку, сфотографировал её и выставил снимки в интернет, чтобы продать животное. Спустя время, появился покупатель. Омич вновь пришел к своей знакомой чтобы предложить свою помощь по выгулу Хаски. Хозяйка согласилась и отпустила своего любимца со злоумышленником, который продал щенка за 5 000 рублей.

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить местонахождение собаки и вернуть её хозяйке. За подобное преступление омичу грозит лишение свободы до 5 лет.

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