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07:52 (мск), источник: Om1.ru

В Омске выпала из окна пенсионерка, немного не дожившая до 100 лет

Пожилая омичка — почти ровесница революции — была найдена мёртвой под окнами своей квартиры, расположенной на четвёртом этаже.

Накануне, 25 октября, вечером под окнами дома № 4 по улице Бархатовой в Советском округе прохожие нашли тело 99-летней пенсионерки. В июне бабушке должно было исполниться 100 лет.

Следователи установили, что старушка выпала из окна собственной квартиры на четвёртом этаже. При каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. По предварительной версии, долгожительница совершила самоубийство.

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