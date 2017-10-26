В Башкирии стали известны подробности гибели мужчины в автомобиле

Источник: РИА "Новости"

По факту гибели человека в Ишимбае возбуждено уголовное дело за «причинение смерти по неосторожности» и «незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Об этом сообщает Следственный комитет Башкирии.

По версии следствия, утром 25 октября 2017 года двое братьев — жители города Ишимбая ехали на машине по улице Сосновой. В салоне автомобиля взорвался неустановленный предмет, который, предположительно, находился в руках пассажира. В результате он погиб.