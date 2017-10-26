КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье

Источник: VLADNEWS

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля КАМАЗ в районе 72 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что 55-летний водитель автомашины КАМАЗ, двигаясь в направлении Арсеньева не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства на проезжую часть.

Водитель получил травмы в виде ушибов и ссадины лба. Ему назначено амбулаторное лечение.

На момент происшествия стаж вождения водителя составил 6 лет. В текущем году мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда).