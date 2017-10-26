В Екатеринбурге у вокзала грузовик задавил мужчину
Пешеход выскочил неожиданно.
Пешеход выскочил неожиданно.
Ранним утром 26 октября в Екатеринбурге около железнодорожного вокзала ГАЗель Next сбила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, 38-летний водитель грузовика двигался со стороны Свердлова в направлении проспекта Космонавтов. По его словам, пешеход неожиданно выскочил
В настоящее время личность погибшего устанавливается.