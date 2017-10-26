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07:54 (мск), источник: РИА Новости

Житель Новосибирска заплатит штраф за кражу денег у тамады на своей свадьбе

НОВОСИБИРСК, 26 окт — РИА Новости. Новосибирский областной суд оставил в силе штраф в 80 тысяч рублей, назначенный местному жителю за кражу 30 тысяч рублей у тамады на собственной свадьбе, сообщает в четверг прокуратура региона. Приговор в отношении мужчины вступил в законную силу.

«Новосибирский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего Александра Федорова, осужденного приговором Железнодорожного районного суда по статье УК РФ “кража” к штрафу в размере 80 тысяч рублей. Федоров признан виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 6 августа 2016 года Федоров на праздновании собственной свадьбы в летнем кафе одного из бизнес-центров в Новосибирске обратил внимание на оставленную без присмотра женскую сумку и присвоил ее.

«Сумка принадлежала организатору свадьбы. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил сумку потерпевшей с ее личными вещами и денежными средствами в размере 29 тысяч рублей, переданными ей невестой на оплату услуг ведущего свадебного торжества», — говорится в сообщении.

В апелляционной жалобе осужденный не согласился с приговором, просил его оправдать, считая себя невиновным. Однако судебная коллегия отклонила доводы апелляционной жалобы.

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