Житель Новосибирска заплатит штраф за кражу денег у тамады на своей свадьбе

«Новосибирский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего Александра Федорова, осужденного приговором Железнодорожного районного суда по статье УК РФ “кража” к штрафу в размере 80 тысяч рублей. Федоров признан виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 6 августа 2016 года Федоров на праздновании собственной свадьбы в летнем кафе одного из бизнес-центров в Новосибирске обратил внимание на оставленную без присмотра женскую сумку и присвоил ее.

«Сумка принадлежала организатору свадьбы. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил сумку потерпевшей с ее личными вещами и денежными средствами в размере 29 тысяч рублей, переданными ей невестой на оплату услуг ведущего свадебного торжества», — говорится в сообщении.