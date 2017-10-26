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07:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Бердское шоссе встало в пробку из-за ДТП

Авария произошла в районе Нового поселка, в ней поучаствовали автомобили «Сузуки» и «Газель», пробка из-за ДТП растянулась до Бердска.

Бердское шоссе встало в пробку из-за ДТП, информацией поделились подписчики группы «АвтоАкадем» в мессенджере «WhatsApp».

Авария произошла в районе Нового поселка, в ней поучаствовали автомобили «Сузуки» и «Газель». Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Столкновение спровоцировало значительный затор.

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