Бердское шоссе встало в пробку из-за ДТП
Авария произошла в районе Нового поселка, в ней поучаствовали автомобили «Сузуки» и «Газель», пробка
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Авария произошла в районе Нового поселка, в ней поучаствовали автомобили «Сузуки» и «Газель», пробка
Бердское шоссе встало в пробку
Авария произошла в районе Нового поселка, в ней поучаствовали автомобили «Сузуки» и «Газель». Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Столкновение спровоцировало значительный затор.