В Омске из-за гололёда за сутки произошло 104 ДТП

104 ДТП произошло на омских дорогах за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Гололёд, снег и метель, которые были в Омске накануне, 25 октября, повысили аварийности на региональных магистралях. Так на дорогах города и области госавтоинспекторы зафиксировали 104 аварий, в результате которых пострадали 14 человек.

Отметим, что ещё день назад, 24 октября, количество аварий было в 2 раза меньше — 55.