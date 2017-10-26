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08:16 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске из-за гололёда за сутки произошло 104 ДТП

В авариях пострадали 14 человек.

104 ДТП произошло на омских дорогах за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Гололёд, снег и метель, которые были в Омске накануне, 25 октября, повысили аварийности на региональных магистралях. Так на дорогах города и области госавтоинспекторы зафиксировали 104 аварий, в результате которых пострадали 14 человек.

Отметим, что ещё день назад, 24 октября, количество аварий было в 2 раза меньше — 55.

Непогода стала не только причиной аварий, но и огромных заторов, которые образовались на дорогах города. Омичи утром и вечером стояли в 7-балльных пробках.

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