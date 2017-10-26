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10:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Тацинском районе

Один человек погиб в результате пожара в одном из частных домов хутора Михайлов Тацинского района Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, пожарные узнали о возгорании в частном доме на улице Ленина 25 октября в 8.31.

В тушении пожара, площадь которого составила 4 кв. метра, участвовали семь человек, было задействовано две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 8.49.

В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружен один погибший.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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