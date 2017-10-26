Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Тацинском районе
Один человек погиб в результате пожара в одном из частных домов хутора Михайлов Тацинского района Ростовской области.
Один человек погиб в результате пожара в одном из частных домов хутора Михайлов Тацинского района Ростовской области.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, пожарные узнали о возгорании в частном доме на улице Ленина 25 октября в 8.31.
В тушении пожара, площадь которого составила 4 кв. метра, участвовали семь человек, было задействовано две единицы техники.
Пожарные справились с огнем в 8.49.
В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружен один погибший.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.