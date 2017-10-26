В Екатеринбурге ограбили «Мотив» через узкую дыру
В двери.
В двери.
В Екатеринбурге на улице Технической неизвестные ограбили салон связи «Мотив».
«Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 10 утром 25 октября в 8.30. На указанный адрес выезжала
По факту случившегося проводится проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.
«А точно ограбили? судя по фото в такую дырку залезть зимой не поранившись и не порвать куртку очень проблемно», «Карлики работали, не иначе», «А говорили, что поймали грабителей ларьков… Или это подражатели?», — отреагировали на сообщение местные жители в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).
Следует напомнить, что в сентябре 2017 года по Екатеринбургу прокатилась волна разбойных нападений на салоны сотовой связи. Практически ежедневно налетчики выносили гаджеты из «Евросети», «Связного», «Билайна» и «МегаФона». Подозреваемых задержали 12 октября. Ими оказались четверо молодых людей, среди которых два 15-летних подростка, 17-летний юноша и 24-летний молодой человек.