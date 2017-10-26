В Екатеринбурге ограбили «Мотив» через узкую дыру

В Екатеринбурге на улице Технической неизвестные ограбили салон связи «Мотив».

«Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 10 утром 25 октября в 8.30. На указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа полиции, проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точную сумму ущерба. Владелец павильона обратился в территориальный ОВД с заявлением», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.

По факту случившегося проводится проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.

«А точно ограбили? судя по фото в такую дырку залезть зимой не поранившись и не порвать куртку очень проблемно», «Карлики работали, не иначе», «А говорили, что поймали грабителей ларьков… Или это подражатели?», — отреагировали на сообщение местные жители в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).

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