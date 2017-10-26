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08:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Суксуне вынесли приговор женщине, которая напала с ножом на свою знакомую

Виновной назначили наказание в виде обязательных работ.

В Суксунском районе вынесли приговор 31-летней местной жительнице. Женщину признали виновной в двух преступлениях.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в мае пьяная женщина поссорилась со своей знакомой. Словесная перепалка переросла в драку. Женщина схватила нож и ударила им подругу в грудь. При этом разъярённая нападавшая кричала, что убьёт знакомую.

«Пострадавшая обратилась за помощью в больницу, где причиненные ей травмы квалифицировали как легкий вред здоровью. Сообщение об этом поступило в полицию. В ходе проверки стражи порядка быстро восстановили картину произошедшего», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Подозреваемую задержали в кратчайшие сроки, в отношении нее возбудили уголовные дела по фактам угрозы убийством и умышленного причинения вреда здоровью.

Суд по совокупности преступлений назначил женщине наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

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