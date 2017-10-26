В Суксуне вынесли приговор женщине, которая напала с ножом на свою знакомую
Виновной назначили наказание в виде обязательных работ.
Виновной назначили наказание в виде обязательных работ.
В Суксунском районе вынесли приговор 31-летней местной жительнице. Женщину признали виновной в двух преступлениях.
Как рассказали в
«Пострадавшая обратилась за помощью в больницу, где причиненные ей травмы квалифицировали как легкий вред здоровью. Сообщение об этом поступило в полицию. В ходе проверки стражи порядка быстро восстановили картину произошедшего», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Подозреваемую задержали в кратчайшие сроки, в отношении нее возбудили уголовные дела по фактам угрозы убийством и умышленного причинения вреда здоровью.
Суд по совокупности преступлений назначил женщине наказание в виде 300 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.