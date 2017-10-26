В Уфе загорелась сауна, расположенная в жилой многоэтажке
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе загорелась сауна, расположенная в цоколе многоэтажного дома по улице Интернациональной.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе загорелась сауна, расположенная в цоколе многоэтажного дома по улице Интернациональной.
В результате инцидента пострадавших нет, сообщили в МЧС по Башкирии.
Возгорание произошло утром около 7.00