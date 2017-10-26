В Зеленоградском округе продолжают бороться с последствиями подтоплений

Источник: Калининград.Ru

Сейчас в муниципалитете восстанавливают мелиоративные каналы и русла рек, проводят мониторинг ранее подтопленных территорий, информируют население, в том числе по получению единовременной финансовой помощи. Власти Зеленоградского округа прорабатывают меры, чтобы не допустить в дальнейшем повторения ситуации.

В первую очередь необходимо проводить своевременную очистку придорожных канав, а также русел рек Медвежья, Тростянка, Мотыль и Аллейка. Обеспечивать прочистку дренажных колодцев и коллекторов, поддерживать уровень воды на польдерных полях не выше отметки «1» на рейке. В частности, в посёлке Сосновка необходимо провести обследование и восстановление разрушенной дренажной сети на подтопленных участках, — сказал вице-премьер регионального правительства Максим Федосеев.

Работы по отводу воды полностью завершили в посёлках Заостровье и Ольховое. Кроме того, восстанавливается переезд через Тростянку в Малиновке. Там же расчистили русло реки Медвежьей от железной дороги до дюкера и устранили проблемы в местах прорыва дамбы. Для этого израсходовали 96 тонн песка.

В Откосово воду отвели в мелиоративный канал, ряд жилых домов и здание фельдшерско-акушерского пункта оказались за пределами зоны подтоплений. Основные усилия сосредоточили на Сосновке: на наиболее пострадавшей улице Живописной работали две пожарные насосные станции и две автоцистерны с расчётами. Также здесь обустроили сухую пешеходную дорожку. На улице Калининградской организовали отвод воды из канала в реку Зеленоградку. Сейчас в посёлке проводятся геодезические планово-высотные работы, чтобы определить уклон территории и проложить водоотводящие коммуникации.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовали 40 единиц техники и более сотни человек, среди которых работники «Водоканала», МЧС, «Газпром инвест» и военнослужащие Балтфлота.