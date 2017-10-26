Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
СМИ: Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
Миллиардер США начал кампанию по свержению Трампа
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
11:09 (мск), источник: Калининград.Ru

В Зеленоградском округе продолжают бороться с последствиями подтоплений

В Зеленоградском округе продолжаются ежедневные работы по ликвидации подтоплений. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Калининград.Ru

Сейчас в муниципалитете восстанавливают мелиоративные каналы и русла рек, проводят мониторинг ранее подтопленных территорий, информируют население, в том числе по получению единовременной финансовой помощи. Власти Зеленоградского округа прорабатывают меры, чтобы не допустить в дальнейшем повторения ситуации.

В первую очередь необходимо проводить своевременную очистку придорожных канав, а также русел рек Медвежья, Тростянка, Мотыль и Аллейка. Обеспечивать прочистку дренажных колодцев и коллекторов, поддерживать уровень воды на польдерных полях не выше отметки «1» на рейке. В частности, в посёлке Сосновка необходимо провести обследование и восстановление разрушенной дренажной сети на подтопленных участках, — сказал вице-премьер регионального правительства Максим Федосеев.

Работы по отводу воды полностью завершили в посёлках Заостровье и Ольховое. Кроме того, восстанавливается переезд через Тростянку в Малиновке. Там же расчистили русло реки Медвежьей от железной дороги до дюкера и устранили проблемы в местах прорыва дамбы. Для этого израсходовали 96 тонн песка.

В Откосово воду отвели в мелиоративный канал, ряд жилых домов и здание фельдшерско-акушерского пункта оказались за пределами зоны подтоплений. Основные усилия сосредоточили на Сосновке: на наиболее пострадавшей улице Живописной работали две пожарные насосные станции и две автоцистерны с расчётами. Также здесь обустроили сухую пешеходную дорожку. На улице Калининградской организовали отвод воды из канала в реку Зеленоградку. Сейчас в посёлке проводятся геодезические планово-высотные работы, чтобы определить уклон территории и проложить водоотводящие коммуникации.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовали 40 единиц техники и более сотни человек, среди которых работники «Водоканала», МЧС, «Газпром инвест» и военнослужащие Балтфлота.

В начале октября подтопления зафиксировали в нескольких посёлках Зеленоградского округа. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Грачёвке, Заостровье, Малиновке, Вишнёвом и Сосновке. Из-за подтопления территорий в Зеленоградском округе действовал режим чрезвычайной ситуации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Правительство занялось подготовкой территории для достройки Приморского кол
«Ваш билет в бизнес-класс»: в Калининграде прошла презентация обновлённой H
В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с БТР
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Россия поучаствует в строительстве аравийского «города будущего»
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
Врачи рассказали о состоянии ведущей «Эха Москвы»
Спорт
УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России и наш футбол – покойтесь с миром
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь