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09:00 (мск), источник: Новости Воронежа

В центре Воронежа ночью 6 пожарных тушили полыхавший Nissan Juke

В 23:37 среды, 25 октября, в МЧС поступил срочный вызов с улицы 40 лет Октября. Там около десятиэтажного дома № 14 загорелась иномарка.

Источник: Новости Воронежа

На место приехали два пожарных расчета. Шесть спасателей смогли побороть пламя в 23:46.

«В результате пожара огонь уничтожил Nissan Juke», — рассказали в региональном МЧС.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины возгорания иномарки выясняют.

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