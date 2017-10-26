В центре Воронежа ночью 6 пожарных тушили полыхавший Nissan Juke
В 23:37 среды, 25 октября, в МЧС поступил срочный вызов с улицы 40 лет Октября. Там около десятиэтажного дома № 14 загорелась иномарка.
В 23:37 среды, 25 октября, в МЧС поступил срочный вызов с улицы 40 лет Октября. Там около десятиэтажного дома № 14 загорелась иномарка.
На место приехали два пожарных расчета. Шесть спасателей смогли побороть пламя в 23:46.
«В результате пожара огонь уничтожил Nissan Juke», — рассказали в региональном МЧС.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины возгорания иномарки выясняют.