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09:17 (мск), источник: Volga News

В Самаре 85 пожарных тушили горящие дома на ул. Буянова

В среду, 25 октября, в Ленинском районе Самары произошел крупный пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

В 17:06 на пульт дежурного поступила информация о том, что на ул. Буянова на площади 250 кв. м горят частные дома.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 85 человек личного состава и 17 единиц техники. Им удалось локализовать пламя в 17:56, а спустя еще восемь минут огонь был полностью ликвидирован.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

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