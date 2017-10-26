В Самаре 85 пожарных тушили горящие дома на ул. Буянова

Источник: РИА "Новости"

В 17:06 на пульт дежурного поступила информация о том, что на ул. Буянова на площади 250 кв. м горят частные дома.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 85 человек личного состава и 17 единиц техники. Им удалось локализовать пламя в 17:56, а спустя еще восемь минут огонь был полностью ликвидирован.