В Самаре 85 пожарных тушили горящие дома на ул. Буянова
В среду, 25 октября, в Ленинском районе Самары произошел крупный пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В среду, 25 октября, в Ленинском районе Самары произошел крупный пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В 17:06 на пульт дежурного поступила информация о том, что на ул. Буянова на площади 250 кв. м горят частные дома.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 85 человек личного состава и 17 единиц техники. Им удалось локализовать пламя в 17:56, а спустя еще восемь минут огонь был полностью ликвидирован.
Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.