Врачи: Смог от пожаров опасен для жителей Владивостока
Врачи рекомендуют приморцам воздержаться от пребывания на улицах в местах сильной задымленности. Смог от пожаров над краевой столицей продолжает держаться.
Врачи рекомендуют приморцам воздержаться от пребывания на улицах в местах сильной задымленности. Смог от пожаров над краевой столицей продолжает держаться.
Белая пелена накрыла Владивосток в четверг утром, ощущался запах гари. Плотная дымка окутала район мыса Чуркина, Эгершельд. Метеорологи связывают дымовой туман с лесными пожарами. Диспетчеры лесного хозяйства эту версию поддерживают, предполагая, что дым в краевую столицу мог прийти со стороны Китая и из Хасанского района. В крае
Врачи выделяют группы риска, для которых смог может стать угрозой для жизни.
Виктор Ковальчук, профессор, доктор медицинских наук, академик: «Я думаю, что сегодня ситуация