Врачи: Смог от пожаров опасен для жителей Владивостока

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Белая пелена накрыла Владивосток в четверг утром, ощущался запах гари. Плотная дымка окутала район мыса Чуркина, Эгершельд. Метеорологи связывают дымовой туман с лесными пожарами. Диспетчеры лесного хозяйства эту версию поддерживают, предполагая, что дым в краевую столицу мог прийти со стороны Китая и из Хасанского района. В крае по-прежнему сохраняется напряженная пожарная обстановка. За эти сутки зафиксировано рекордное число возгораний — 26 очагов. В огне почти 2000 гектаров.

Врачи выделяют группы риска, для которых смог может стать угрозой для жизни.