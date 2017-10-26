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08:27 (мск), источник: Вести Приморье

Врачи: Смог от пожаров опасен для жителей Владивостока

Врачи рекомендуют приморцам воздержаться от пребывания на улицах в местах сильной задымленности. Смог от пожаров над краевой столицей продолжает держаться.

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Белая пелена накрыла Владивосток в четверг утром, ощущался запах гари. Плотная дымка окутала район мыса Чуркина, Эгершельд. Метеорологи связывают дымовой туман с лесными пожарами. Диспетчеры лесного хозяйства эту версию поддерживают, предполагая, что дым в краевую столицу мог прийти со стороны Китая и из Хасанского района. В крае по-прежнему сохраняется напряженная пожарная обстановка. За эти сутки зафиксировано рекордное число возгораний — 26 очагов. В огне почти 2000 гектаров.

Врачи выделяют группы риска, для которых смог может стать угрозой для жизни.

Виктор Ковальчук, профессор, доктор медицинских наук, академик: «Я думаю, что сегодня ситуация все-таки повышенная, загазованность есть, дым есть, сегодня уровни превышаются. Самый уязвимы контингент нашего населения — это маленькие дети, потому молодым мамам стоит держаться подальше от автотранспорта и не возить в коляске, потому что рядом с уровнем земли концентрация выше, ребенка лучше брать на руки».

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