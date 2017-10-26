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08:33 (мск), источник: Uralpress.ru

ДТП с участием трамвая и иномарки парализовало движение в центре Челябинска

Авария на Площади Революции в Челябинске парализовала сегодня утром движение в центре города, создав гигантскую пробку.

Как сообщает ставший очевидцем дорожно-транспортного происшествия корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ», легковой автомобиль «Хэндэй Матрикс» темного цвета, при повороте налево с Проспекта Ленина подрезал трамвай, двигавшийся со стороны вокзала, и совершил с ним столкновение.

Пострадавших в результате ДТП нет. Автомобиль и трамвай получили видимые повреждения. Движение трамваев со стороны вокзала остановлено, образовалась многокилометровая пробка.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, им предстоит установить подробности дорожно-транспортного происшествия.

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