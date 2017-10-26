ДТП с участием трамвая и иномарки парализовало движение в центре Челябинска
Авария на Площади Революции в Челябинске парализовала сегодня утром движение в центре города, создав гигантскую пробку.
Авария на Площади Революции в Челябинске парализовала сегодня утром движение в центре города, создав гигантскую пробку.
Как сообщает ставший очевидцем
Пострадавших в результате ДТП нет. Автомобиль и трамвай получили видимые повреждения. Движение трамваев со стороны вокзала остановлено, образовалась многокилометровая пробка.
На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, им предстоит установить подробности