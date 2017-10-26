Более 150 казахстанских автомобилей скопилось на узбекской границе

В Комитете транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана сообщили, что работают над тем, чтобы устранить затор.

Причина пробки — увеличение количества транспортных средств, едущих из КНР в Узбекистан.

Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя министерства Мурата Жуманбая, из числа указанных автотранспортных средств, перевозящих грузы из КНР в Узбекистан, порядка у 40 отсутствуют узбекские бланки разрешения в/из третьих стран.

«Вместе с тем в этом году осуществлен обмен бланками в количестве 1 200 штук, из них казахстанским перевозчикам выдано 1 187, однако использовано только 498. Сейчас представители Комитета транспорта выясняют причины сложившейся ситуации», — сообщил Мурат Жуманбай.