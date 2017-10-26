В Самарской области в ДТП погибли три человека и ещё три пострадали

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 26 октября, в 07:00, в Кинель-Черкасском районе на 98 км автодороги «Самара-Бугуруслан» 23-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 66-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате дорожной аварии две женщины и мужчина, находившиеся на пассажирских местах отечественного автомобиля погибли на месте ДТП.

Водители машин и 65-летняя пассажирка иномарки получили телесные повреждения. Они доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу.