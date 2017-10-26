В Самарской области в ДТП погибли три человека и ещё три пострадали
В обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
В обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
В четверг, 26 октября, в 07:00, в
В результате дорожной аварии две женщины и мужчина, находившиеся на пассажирских местах отечественного автомобиля погибли на месте ДТП.
Водители машин и 65-летняя пассажирка иномарки получили телесные повреждения. Они доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.