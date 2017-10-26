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08:46 (мск), источник: Publika.md

На Рышкановке водитель такси устроил ДТП, проехав на красный

Очередное ДТП с участием машины такси произошло этим утром на Рышкановке.

Источник: Publika.md

23-летний водитель проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой. Пострадавших нет.

Результаты алкотеста показали, что таксист был трезв. Ведётся следствие. Виновнику грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.

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