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08:44 (мск), источник: Newslab.ru

Во время снегопада в Тасеевском районе исчез мужчина

Он один остался на лесосеке в тайге. Вернувшиеся рабочие обнаружили в сторожке приготовленную еду и дрова.

Спасатели не смогли найти пропавшего сторожа таежной лесосеки в Тасеевском районе Красноярского края.

Как пояснили в краевом учреждении «Спасатель», заявка на поиск в подразделение в Канске поступила от полиции. По данным стражей порядка, мужчина пропал 18 октября с лесосеки, расположенной в 19 км от села Троицкое в Тасеевском районе.

В общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» уточнили, что 16 октября 33-летнего Алексея Чаплинского привез на работу руководитель лесозаготовительного участка. Бригада рабочих уехала и сторож остался на лесосеке один. 19 октября рабочие вернулись и выяснили, что молодой человек исчез. В сторожке нашли приготовленную еду и дрова.

Найти мужчину не удалось из-за выпавшего снега — он покрыл землю примерно на 10 см и полностью спрятал все следы. Повторной заявки на поиск пока нет. Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины или об обстоятельствах его исчезновения, просят связаться с полицией по телефонам (391−46) 2−12−33 или 02, либо сообщить информацию волонтерам (8−950−996−60−66).

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