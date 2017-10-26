Пожарные спасли 15 человек из огненной ловушки в Усть-Илимске

Пожарным удалось эвакуировать 15 человек из загоревшегося дома по улице Молодежная в Усть-Илимске. Возгорание произошло в захламленной квартире, из которой спасатели вынесли мужчину. Его спасти не удалось. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Возгорание произошло во втором часу ночи. Очевидцы заметили клубы густого дыма из окон квартиры на первом этаже и вызвали пожарную охрану.

Огнеборцы первым делом оказали помощь жильцам квартир верхних этажей, которые из-за задымленности в подъезде не смогли самостоятельно выйти на улицу. С помощью автолестницы спасено 15 человек. Помощь медиков никому не понадобилась.

«В это же время пожарный расчет попытался проникнуть в квартиру, где произошло возгорание. Оказалось, что сделать это практически не возможно: помещение почти до потолка было завалено мусором и вещами. Пришлось ползком продвигаться по горящим завалам, чтобы ликвидировать очаг возгорания, а потом еще в течение трех часов мы разгребали, проливали и выносили груды хлама из жилого помещения», — рассказал руководитель тушения пожара Сергей Анучин.

Как позднее сообщили жильцы, они замечали, что их сосед ведет затворнический образ жизни: редко выходит на улицу и что-то приносит в квартиру в пакетах, однако предположить, что в помещении находится такое количество мусора, что передвигаться можно только ползком, никто не мог.