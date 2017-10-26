Пожарные спасли 15 человек из огненной ловушки в Усть-Илимске
Хозяин загоревшейся квартиры погиб.
Хозяин загоревшейся квартиры погиб.
Пожарным удалось эвакуировать 15 человек из загоревшегося дома по улице Молодежная в
Возгорание произошло во втором часу ночи. Очевидцы заметили клубы густого дыма из окон квартиры на первом этаже и вызвали пожарную охрану.
Огнеборцы первым делом оказали помощь жильцам квартир верхних этажей, которые
«В это же время пожарный расчет попытался проникнуть в квартиру, где произошло возгорание. Оказалось, что сделать это практически не возможно: помещение почти до потолка было завалено мусором и вещами. Пришлось ползком продвигаться по горящим завалам, чтобы ликвидировать очаг возгорания, а потом еще в течение трех часов мы разгребали, проливали и выносили груды хлама из жилого помещения», — рассказал руководитель тушения пожара Сергей Анучин.
Как позднее сообщили жильцы, они замечали, что их сосед ведет затворнический образ жизни: редко выходит на улицу и
По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить непотушенная сигарета, а захламленность помещения способствовало быстрому распространению огня.