На ВСЖД предпринимают меры для предотвращения аварий на путях

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, этой рабочей группой, совместно с представителями администраций муниципальных образований и ГИБДД проведен осмотр переездов Иркутского, Улан-Удэнского, Северобайкальского и Тайшетского регионов. Продолжаются переговоры с администрацией Тайшетского района о закрытии переезда на станции Разгон. Принято решение о закрытии переезда на станции Сосновые Родники в 2017 году после сдачи в эксплуатацию прилегающей автодороги. Решается вопрос о закрытии железнодорожного переезда на станции Замзор Нижнеудинского района.

Между тем, ситуация с аварийностью на железнодорожных переездах не улучшается. Об этом свидетельствует статистика ДТП. С начала года, по, по вине водителей, грубо нарушивших Правила дорожного движения, в России произошло 206 столкновений железнодорожного подвижного состава с транспортными средствами, это на 33% выше уровня прошлого года. Пострадали 173 человека, из них 56 погибли.