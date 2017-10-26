Таксист в Екатеринбурге попался с «синтетикой»

В ходе проверки оперативной информации сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 10 УМВД России по Екатеринбургу задержали 22-летнего таксиста, подозреваемого в торговле наркотиками, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

При обыске в квартире подозреваемого стражи закона нашли и изъяли полиэтиленовые пакеты с порошком. Это оказался наркотик под названием «мефедрон», общей массой свыше 140 граммов.

Сыщикам предполагаемый наркокурьер пояснил, что, работая в такси, он через интернет получал информацию о месте закладки «дури». Подъехав туда на автомобиле, таксист забрал тайник, а затем расфасовал «синтетику» по пакетам примерно в равных долях.

Затем он сам сделал закладки наркотиков в различных укромных местах на Уктусе, а именно на улицах Походной, Стахановской и в переулке Кирпичный. Всего, по данным оперативников, он причастен к пяти криминальным случаям.

В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере).

Закон карает за это преступление лишением свободы на срок до 20 лет.