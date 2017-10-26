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08:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в результате наезда автобуса на электроопору пострадали два пассажира

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Днем 25 октября в Уфе 60-летний житель города, управляя автобусом «VDL-НефАЗ-52998», допустил наезд на электроопору.

Авария произошла на улице Первомайской. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, сообщает отдел ГИБДД по городу Уфе.

В ведомстве уточнили, что в результате дорожного происшествия двое пассажиров автобуса получили травмы и были направлены в больницу. Им оказана необходимая помощь.

Всего за минувшие сутки на территории башкирской столицы зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий, в семи авариях пострадали восемь человек.

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