В Уфе в результате наезда автобуса на электроопору пострадали два пассажира
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Днем 25 октября в Уфе 60-летний житель города, управляя автобусом «VDL-НефАЗ-52998», допустил наезд на электроопору.
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УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Днем 25 октября в Уфе 60-летний житель города, управляя автобусом «VDL-НефАЗ-52998», допустил наезд на электроопору.
Авария произошла на улице Первомайской. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, сообщает отдел ГИБДД по городу Уфе.
В ведомстве уточнили, что в результате дорожного происшествия двое пассажиров автобуса получили травмы и были направлены в больницу. Им оказана необходимая помощь.
Всего за минувшие сутки на территории башкирской столицы зарегистрировано 65