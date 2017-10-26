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09:04 (мск), источник: РИА Новости

У просевшего моста в Приморье обрушились пролеты мостового перехода

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт — РИА Новости. Пролеты мостового перехода на участке трассы Артем — Находка в Приморье в районе села Смоляниново на мосту через реку Лабога полностью обрушились, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Источник: РИА "Новости"

В среду на мосту образовались трещины в плитах конструкции, сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Движение для легковых автомобилей ранее было разрешено по одной полосе, а для большегрузов закрыто с возможностью объезда через Партизанск. Днем в четверг проезд по мосту перекрыли полностью. На поврежденном участке делают объезд. В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что произошло проседание трех пролетов, проводится проверка.

«Сегодня в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России “Большекаменский” поступила информация о том, что на 50 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный произошло полное обрушение пролетов мостового перехода через реку Лабога», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы, инспектор дорожного надзора ГИБДД.

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