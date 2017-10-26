У просевшего моста в Приморье обрушились пролеты мостового перехода

В среду на мосту образовались трещины в плитах конструкции, сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Движение для легковых автомобилей ранее было разрешено по одной полосе, а для большегрузов закрыто с возможностью объезда через Партизанск. Днем в четверг проезд по мосту перекрыли полностью. На поврежденном участке делают объезд. В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что произошло проседание трех пролетов, проводится проверка.
«Сегодня в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России “Большекаменский” поступила информация о том, что на 50 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный произошло полное обрушение пролетов мостового перехода через реку Лабога», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы, инспектор дорожного надзора ГИБДД.