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09:33 (мск), источник: Volga News

В Самаре задержаны трое парней, избившие и ограбившие подростка

В Самаре стражи порядка задержали троих молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, подозреваемых в избиении и ограблении подростка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть ОП № 1 Управления МВД России по г. Самаре из медицинского учреждения поступила информация о том, что к ним бригадой скорой помощи к ним доставлен несовершеннолетний с множественными ушибами и ссадинами.

Как пояснил полицейским пострадавший, травмы он получил в результате драки, завязавшейся между ним и тремя молодыми людьми в районе гаражных массивов на ул. Алма-Атинской. Во время потасовки оппоненты отобрали у потерпевшего сотовый телефон стоимостью 4,5 тыс. рублей.

Со слов подростка сотрудники полиции выяснили приметы остальных участников конфликта. К расследованию подключились инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Параллельно оперативники отрабатывали места возможного сбыта похищенного.

В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению могут быть причастны трое жителей Самары, ранее к уголовной ответственности не привлекавшиеся. Стражи порядка проверили круг общения разыскиваемых и их возможное местонахождение. Все трое подозреваемых были задержали.

По признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Похищенный у подростка сотовый телефон изъят.

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