В Самаре задержаны трое парней, избившие и ограбившие подростка
В Самаре стражи порядка задержали троих молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, подозреваемых в избиении и ограблении подростка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В Самаре стражи порядка задержали троих молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, подозреваемых в избиении и ограблении подростка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В дежурную часть ОП № 1 Управления МВД России по г. Самаре из медицинского учреждения поступила информация о том, что к ним бригадой скорой помощи к ним доставлен несовершеннолетний с множественными ушибами и ссадинами.
Как пояснил полицейским пострадавший, травмы он получил в результате драки, завязавшейся между ним и тремя молодыми людьми в районе гаражных массивов на ул.
Со слов подростка сотрудники полиции выяснили приметы остальных участников конфликта. К расследованию подключились инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Параллельно оперативники отрабатывали места возможного сбыта похищенного.
В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению могут быть причастны трое жителей Самары, ранее к уголовной ответственности не привлекавшиеся. Стражи порядка проверили круг общения разыскиваемых и их возможное местонахождение. Все трое подозреваемых были задержали.
По признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Похищенный у подростка сотовый телефон изъят.