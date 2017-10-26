В психбольницу отправится хабаровский предприниматель, который убил свою семью
Ранее медики признали мужчину невменяемым.
Ранее медики признали мужчину невменяемым.
Сегодня, 26 октября, Индустриальный районный суд поставил точку в деле 36-летнего хабаровчанина, который в январе 2017 года убил собственную семью — бабушку, жену и двух дочерей. Мужчину отправят на принудительное лечение, сообщает портал «Губерния».
«К [подсудимому] была применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — рассказал помощник председателя Индустриального районного суда Александр Маслов.
Напомним, трагедия произошла в хабаровском микрорайоне Пятая площадка. 24 января в горящем доме и пристройке к нему нашли тела двух женщин и двух девочек. По подозрению в убийстве задержали хабаровского предпринимателя — отца детей. Спустя несколько дней мужчина признался в убийстве. Предварительная экспертиза показала, что он задушил всех членов своей семьи, дополнительно нанеся двум из них ножевые ранения. В апреле информированный источник сообщил, что в колонию фигурант, скорее всего, не попадет: по итогам