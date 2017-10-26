Беременную иностранку отправили в колонию за попытку попасть в Омск

6 февраля 2015 года сотрудник погранконтроля московского аэропорта Внуково уведомил девушку, что ей запрещен въезд в России до сентября 2017 года. Несмотря на запрет, девушка проникла на территорию страны — она заплатила 35 тысяч неизвестным лицам, которые организовали ей незаконный въезд из Казахстана в РФ. В результате 8 сентября того же года девушку задержали сотрудники УФСБ при пересечении госграницы вне пунктов пропуска в районе Называевска.