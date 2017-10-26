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09:33 (мск), источник: СуперОмск

Беременную иностранку отправили в колонию за попытку попасть в Омск

Называевский горсуд вынес приговор 27-летней уроженке соседнего государства, признав ее виновной в незаконном пересечении российской границы.

6 февраля 2015 года сотрудник погранконтроля московского аэропорта Внуково уведомил девушку, что ей запрещен въезд в России до сентября 2017 года. Несмотря на запрет, девушка проникла на территорию страны — она заплатила 35 тысяч неизвестным лицам, которые организовали ей незаконный въезд из Казахстана в РФ. В результате 8 сентября того же года девушку задержали сотрудники УФСБ при пересечении госграницы вне пунктов пропуска в районе Называевска.

Свою вину иностранка признала. Суд также учел, что девушка беременна и имеет двух малолетних детей, и приговорил ее к 2 месяцам колонии-поселения, сообщила пресс-служба омской прокуратуры.

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