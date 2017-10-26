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09:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Глава юридической фирмы осуждена за попытку мошенничества на Дону

Глава юридической фирмы осуждена за попытку мошенничества в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установлено судом, августа 2016 года обвиняемая ввела в заблуждение мужа своей клиентки, сообщив, что за 150 тысяч рублей сможет решить вопрос о прекращении возбужденного в отношении той уголовного дела.

После получения денег главу юридической фирмы задержали сотрудники ФСБ.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и приговорил ее к году и 10 месяцам колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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