В Калининграде сбили женщину, перебегавшую дорогу
Утром 25 октября в Калининграде автомобиль сбил пешехода. Об этом говорится в сообществе «Система 112 Калининград» на сайте «ВКонтакте».
Утром 25 октября в Калининграде автомобиль сбил пешехода. Об этом говорится в сообществе «Система 112 Калининград» на сайте «ВКонтакте».
ДТП произошло в районе перекрёстка ул. Горького и ул. Озёрной около 7:36 утра. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения от очевидцев.
Легковой автомобиль наехал на женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Ей была оказана медицинская помощь.