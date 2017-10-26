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09:48 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде сбили женщину, перебегавшую дорогу

Утром 25 октября в Калининграде автомобиль сбил пешехода. Об этом говорится в сообществе «Система 112 Калининград» на сайте «ВКонтакте».

Источник: Клопс.ru

ДТП произошло в районе перекрёстка ул. Горького и ул. Озёрной около 7:36 утра. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения от очевидцев.

Легковой автомобиль наехал на женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Ей была оказана медицинская помощь.

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