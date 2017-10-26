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09:34 (мск), источник: УралПолит.ру

Фургон и грейдер столкнулись на трассе в Свердловской области

НОВАЯ ЛЯЛЯ, 26 октября, ИА УралПолит.Ru. Фургон и автогрейдер столкнулись на трассе «Екатеринбург — Серов». Есть пострадавший.

25 октября в 18:26 местного времени поступило сообщение о ДТП на 289-м километре автодороги «Екатеринбург — Серов» с участием двух автомобилей: грузового фургона «Mercedes-Benz Sprinter» и автогрейдера, — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«В результате ДТП есть пострадавший», — говорится в сообщении.

К месту аварии для оказания помощи выезжало пожарно-спасательное подразделение из трех человек.

Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.

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