Фургон и грейдер столкнулись на трассе в Свердловской области
НОВАЯ ЛЯЛЯ, 26 октября, ИА УралПолит.Ru. Фургон и автогрейдер столкнулись на трассе «Екатеринбург — Серов». Есть пострадавший.
НОВАЯ ЛЯЛЯ, 26 октября, ИА УралПолит.Ru. Фургон и автогрейдер столкнулись на трассе «Екатеринбург — Серов». Есть пострадавший.
25 октября в 18:26 местного времени поступило сообщение о ДТП на 289-м километре автодороги «Екатеринбург — Серов» с участием двух автомобилей: грузового фургона «Mercedes-Benz Sprinter» и автогрейдера, — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
«В результате ДТП есть пострадавший», — говорится в сообщении.
К месту аварии для оказания помощи выезжало
Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.