Фургон и грейдер столкнулись на трассе в Свердловской области

25 октября в 18:26 местного времени поступило сообщение о ДТП на 289-м километре автодороги «Екатеринбург — Серов» с участием двух автомобилей: грузового фургона «Mercedes-Benz Sprinter» и автогрейдера, — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.