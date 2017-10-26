В Новосибирске задержан директор ПТК-30 Антон Коновалов

Дмитрий Коровин, корреспондент: «Задержание директора холдинга ПТК-30 Антона Коновалова не связано с задержкой выплаты зарплат рабочих. Большую часть имеющейся у нас информации официальные органы не подтверждают и не опровергают. В Следственном комитете косвенно подтвердили факт задержания Антона Коновалова. По нашей информации в офис компании на улице Максима Горького приезжали следователи вместе с самим господином Коноваловым. Где он сейчас находится неизвестно. Речь идёт о жилищном комплексе Радужный в Ленинском районе Новосибирска. По нашим данным, один из дольщиков пришел в офис компании и заявил о желании продать квартиру. На что ему ответили, что права собственности на жилье у него нет и получить его можно, только перекупив у компании. Сумма — 600 тысяч рублей, затем сумма была увеличена до 1,6 млн рублей. Дольщик не согласился и обратился в правоохранительные органы. На какой стадии находятся следственные действия не известно. Мы следим за развитием событий». .
Напомним, компания ПТК-30 оказалась в центре скандала после акций протеста сотрудников. Рабочие забирались на кран, требуя выплаты зарплаты. Каждый раз руководство фирмы шло навстречу работникам, все долги по зарплате оперативно гасили.
В руководстве компании «Вестям» сообщали, что запрошенных сумм бунтари не заработали. Сегодня темпы и объемы строительства снижены, следовательно, и оплату труда сократили — точнее, ее премиальную часть. Рабочие с таким подходом не согласились, потому бастуют, а работу, меж тем, остановили.
Следственный комитет возбуждал уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации).