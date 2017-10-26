В Новосибирске задержан директор ПТК-30 Антон Коновалов

Дмитрий Коровин, корреспондент: «Задержание директора холдинга ПТК-30 Антона Коновалова не связано с задержкой выплаты зарплат рабочих. Большую часть имеющейся у нас информации официальные органы не подтверждают и не опровергают. В Следственном комитете косвенно подтвердили факт задержания Антона Коновалова. По нашей информации в офис компании на улице Максима Горького приезжали следователи вместе с самим господином Коноваловым. Где он сейчас находится неизвестно. Речь идёт о жилищном комплексе Радужный в Ленинском районе Новосибирска. По нашим данным, один из дольщиков пришел в офис компании и заявил о желании продать квартиру. На что ему ответили, что права собственности на жилье у него нет и получить его можно, только перекупив у компании. Сумма — 600 тысяч рублей, затем сумма была увеличена до 1,6 млн рублей. Дольщик не согласился и обратился в правоохранительные органы. На какой стадии находятся следственные действия не известно. Мы следим за развитием событий». .