Трое жителей Башкирии погибли в дорожной аварии в Оренбуржье

53-летний водитель трактора с полуприцепом, который двигался по второстепенной дороге, при повороте не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген Караве» из Башкирии, двигавшемся по главной.

От удара 35-летний водитель иномарки и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Также три пассажира микроавтобуса от которого осталась груда металла и водитель трактора с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.