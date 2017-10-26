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09:42 (мск), источник: PROUFU.ru

Трое жителей Башкирии погибли в дорожной аварии в Оренбуржье

Смертельное ДТП случилось накануне утром на трассе недалеко от Сорочинска (небольшой город в 200 километрах от Оренбурга).

53-летний водитель трактора с полуприцепом, который двигался по второстепенной дороге, при повороте не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген Караве» из Башкирии, двигавшемся по главной.

От удара 35-летний водитель иномарки и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Также три пассажира микроавтобуса от которого осталась груда металла и водитель трактора с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

По данной дорожной аварии полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

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