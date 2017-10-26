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11:43 (мск), источник: АиФ Казань

Следователи раскрыли подробности дела о хищении земли в Тукаевском районе

Экс-главу Тукаевского района Расима Асылгараева подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УУК РФ), в отношении юриста компании «Еврогрупп» Альберта Халиуллина и Айрата Марданшина возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ).

Следователи полагают, что в 2012 году Халиуллин и Мардашин, действуя под покровительством чиновников и правоохранительных органов Челнов, похитили участок Елабужского лесничества площадью более 33,9 тыс. кв. м., относящегося к фонду России и располагающегося в Боровецком лесу Тукаевского района. Для этого они обратились к Расиму Асылгараеву и неустановленным руководителям исполкома, которые незаконно присвоили участку категорию земли сельхоназначения для дачного строительства. Затем участок, стоимостью 75 млн рублей, предоставили супруге Халиуллина в аренду на 49 лет.

После этого Халиуллин и Марданшин предоставили в Росреестр ложные сведения о том, что на этом участке есть строения. Получив свидетельство регистрации на несуществующие строения, они обратились в Тукаевский суд, который принял решение о признании права на регистрацию земельного участка. В дальнейшем он неоднократно переоформлялся на аффилированных лиц и делился на более мелкие. При этом один из них был оформлен на Марданшина.

Причастность к совершению преступления, Асылгараев признал, остальные не признали.

Напомним, 25 октября Набережночелнинский суд отклонил ходатайства следствия о заключении под стражу Марданшина и Халиуллина, а также ходатайство о домашнем аресте в отношении Расима Асылгараева. Прокуратура обжалует эти решения.

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