Следователи раскрыли подробности дела о хищении земли в Тукаевском районе

Следователи полагают, что в 2012 году Халиуллин и Мардашин, действуя под покровительством чиновников и правоохранительных органов Челнов, похитили участок Елабужского лесничества площадью более 33,9 тыс. кв. м., относящегося к фонду России и располагающегося в Боровецком лесу Тукаевского района. Для этого они обратились к Расиму Асылгараеву и неустановленным руководителям исполкома, которые незаконно присвоили участку категорию земли сельхоназначения для дачного строительства. Затем участок, стоимостью 75 млн рублей, предоставили супруге Халиуллина в аренду на 49 лет.

После этого Халиуллин и Марданшин предоставили в Росреестр ложные сведения о том, что на этом участке есть строения. Получив свидетельство регистрации на несуществующие строения, они обратились в Тукаевский суд, который принял решение о признании права на регистрацию земельного участка. В дальнейшем он неоднократно переоформлялся на аффилированных лиц и делился на более мелкие. При этом один из них был оформлен на Марданшина.

Причастность к совершению преступления, Асылгараев признал, остальные не признали.