В Калининграде задержали участника разбойного нападения, год скрывавшегося от полиции

По версии следствия, 24-летний мужчина вместе с двумя своими знакомыми напал на калининградца и забрал у него легковой автомобиль. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подельников злоумышленника.

«Узнав об этом, участник разбойного нападения стал скрываться. Под вымышленными именами он жил на съёмных квартирах и подрабатывал на стройках», — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

Мужчину задержали в квартире на улице Емельянова. Жителя города поместили в следственный изолятор. «По ходатайству следствия ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве. Калининградца подозревают ещё в ряде преступлений, которые произошли в 2016 году на территории Московского района.