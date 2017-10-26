Новосибирский аэропорт «Толмачево» эвакуировали из-за звонка о минировании

«В аэропорт поступил анонимный звонок о минировании. В настоящее время все пассажиры и сотрудники терминального комплекса эвакуированы. Проводятся оперативные мероприятия», — сказал собеседник агентства.

О возможных задержках рейсов пока не сообщается. По данным онлайн-табло аэропорта, задержанных рейсов нет.

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