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10:00 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирский аэропорт «Толмачево» эвакуировали из-за звонка о минировании

НОВОСИБИРСК, 26 окт — РИА Новости. Сотрудников и пассажиров новосибирского международного аэропорта «Толмачево» в четверг эвакуировали из-за анонимного звонка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.

«В аэропорт поступил анонимный звонок о минировании. В настоящее время все пассажиры и сотрудники терминального комплекса эвакуированы. Проводятся оперативные мероприятия», — сказал собеседник агентства.

О возможных задержках рейсов пока не сообщается. По данным онлайн-табло аэропорта, задержанных рейсов нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Международный аэропорт «Толмачево» — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тысячи пассажиров в час, на международных — 1,3 тысячи пассажиров. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы.

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