Новосибирский аэропорт «Толмачево» эвакуировали из-за звонка о минировании
НОВОСИБИРСК, 26 окт — РИА Новости. Сотрудников и пассажиров новосибирского международного аэропорта «Толмачево» в четверг эвакуировали
НОВОСИБИРСК, 26 окт — РИА Новости. Сотрудников и пассажиров новосибирского международного аэропорта «Толмачево» в четверг эвакуировали
«В аэропорт поступил анонимный звонок о минировании. В настоящее время все пассажиры и сотрудники терминального комплекса эвакуированы. Проводятся оперативные мероприятия», — сказал собеседник агентства.
О возможных задержках рейсов пока не сообщается. По данным
Международный аэропорт «Толмачево» — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тысячи пассажиров в час, на международных — 1,3 тысячи пассажиров. Аэропорт имеет две