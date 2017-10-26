На пересечении Аллеи Смелых с Окружной «МАН» перевернулся в кювет
В Калининграде автомобиль «МАН» вылетел в кювет в результате ДТП. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
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В Калининграде автомобиль «МАН» вылетел в кювет в результате ДТП. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
Как уточняют очевидцы, авария случилась в районе пересечения Аллеи Смелых с Окружной. Автомобиль лежит в кювете на боку.
По данным водителей, на данном участке дороги «каждую неделю