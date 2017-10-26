На пересечении Аллеи Смелых с Окружной «МАН» перевернулся в кювет

На пересечении Аллеи Смелых с Окружной «МАН» перевернулся в кювет

В Калининграде автомобиль «МАН» вылетел в кювет в результате ДТП. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».