Полиция задержала жителя Самарской области, угрожавшего убить мужчину
Убийство предотвратила жена потерпевшего и вовремя прибывший наряд полиции.
Убийство предотвратила жена потерпевшего и вовремя прибывший наряд полиции.
В полицию Кошкинского района поступил звонок от жительницы одного из сел района, заявившей, что во дворе их дома находится мужчина, который будучи в состоянии алкогольного опьянения, буянит и угрожает расправой ее мужу, сообщает
Приехавшие на вызов полицейские скрутили дебошира и приступили к сбору необходимых материалов. Правоохранители выяснили, что между мужчинами вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры 63-летний местный житель стал угрожать хозяину дома убийством. В
На основании заявления пострадавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Ведется следствие.