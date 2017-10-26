Полиция задержала жителя Самарской области, угрожавшего убить мужчину

В полицию Кошкинского района поступил звонок от жительницы одного из сел района, заявившей, что во дворе их дома находится мужчина, который будучи в состоянии алкогольного опьянения, буянит и угрожает расправой ее мужу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Приехавшие на вызов полицейские скрутили дебошира и приступили к сбору необходимых материалов. Правоохранители выяснили, что между мужчинами вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры 63-летний местный житель стал угрожать хозяину дома убийством. В какой-то момент он достал из-за пазухи нож, приблизился к своему оппоненту, прижал его к стене дома, замахнулся на него ножом. На шум и крики выбежала жена, которая находилась дома с малолетними детьми. Она сумела оттолкнуть нападавшего и вызвала наряд полиции. Подоспевшие оперативники задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции.