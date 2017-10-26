Фура насмерть сбила пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 25 октября

ДТП произошло в 18:00 на ул. Шекспира, 6А. Согласно информации УГИБДД, 45-летний водитель большегруза DAF при начале движения не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть. В результате ДТП 60-летний пешеход получил смертельное ранение.