Фура насмерть сбила пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 25 октября
Фура насмерть сбила пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 25 октября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
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Фура насмерть сбила пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 25 октября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 18:00 на ул. Шекспира, 6А. Согласно информации УГИБДД, 45-летний водитель большегруза DAF при начале движения не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть. В результате ДТП 60-летний пешеход получил смертельное ранение.