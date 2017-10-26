Врачи рассказали о состоянии Фельгенгауэр

Источник: РИА "Новости"

Сведений об изменении ее состояния пока нет, добавили в справочной.

Накануне, 25 октября, в НИИ им. Склифосовского сообщили об улучшении состояния здоровья Фельгенгауэр. Она находится в палате интенсивной терапии, отмечали в справочной службе больницы.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков отмечал, что по сравнению с предыдущим днем журналистка чувствует себя «немного лучше». По его мнению, она наверняка сможет в дальнейшем говорить.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. В здание редакции «Эха Москвы» проник мужчина, который ранил журналистку ножом в шею. Им оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц. После нападения охрана его задержала. Фельгенгауэр доставили в больницу и прооперировали.

Пресненский суд Москвы 24 октября поместил злоумышленника под стражу до 23 декабря, против него возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».