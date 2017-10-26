Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
В черном пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10:37 (мск), источник: РБК

Врачи рассказали о состоянии Фельгенгауэр

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр всё еще находится в постоперационной палате интенсивной терапии, заявили РБК в справочной службе НИИ им. Склифосовского.

Источник: РИА "Новости"

Сведений об изменении ее состояния пока нет, добавили в справочной.

Накануне, 25 октября, в НИИ им. Склифосовского сообщили об улучшении состояния здоровья Фельгенгауэр. Она находится в палате интенсивной терапии, отмечали в справочной службе больницы.

Читайте также
Арестован напавший на ведущую «Эха Москвы»

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков отмечал, что по сравнению с предыдущим днем журналистка чувствует себя «немного лучше». По его мнению, она наверняка сможет в дальнейшем говорить.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. В здание редакции «Эха Москвы» проник мужчина, который ранил журналистку ножом в шею. Им оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц. После нападения охрана его задержала. Фельгенгауэр доставили в больницу и прооперировали.

Пресненский суд Москвы 24 октября поместил злоумышленника под стражу до 23 декабря, против него возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

По словам Грица, он напал на Фельгенгауэр из-за того, что она «сексуально изводила» его при помощи телепатии. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
В США отреагировали на поставки российского оружия на Филиппины
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Шувалов поручил определить статус сегвеев и гироскутеров
Россия создаст на Курилах военно-морскую базу
«Мысли Си Цзиньпина»: чем закончился XIX съезд Компартии Китая
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того, как мы открыли дверцу этого чуда-юда, усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь